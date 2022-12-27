Ксения Шойгу проверила доставку гуманитарной помощи в Донбассе

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу 27 декабря проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков в Донбассе и поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих.

Отмечается, что руководитель «Лиги героев» также навестила раненных военнослужащих. Вместе с ней Донбасс посетил музыкант ST (Александр Степанов). Вместе они побывали в городе Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Там же Ксения Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие.

По ее словам, участники «Лиги героев» рады, что им удалось организовать 35 представлений к Новому году для детей в различных частях ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что в ближайшую неделю на городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом властей. По его словам, в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление территорий.

Еще в конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что города Донбасса будут восстановлены за 2–3 года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов.

До этого он сообщал, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден. Поставлена задача привести город в порядок за три года. Процесс восстановления движется не быстро, но обязательно будет набирать обороты, выразил уверенность вице-премьер.

9 сентября сообщалось, что первым жителям Мариуполя выдали ключи от квартир в новых домах. В торжественном мероприятии принял участие глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что основные работы были выполнены военными строителями в кратчайшие сроки. В 2022–2025 годах, сообщил Минстрой, в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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