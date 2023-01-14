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Машинист электрички спас школьницу в Сибири
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Машинист электрички спас школьницу в Сибири

В Сибири машинист электрички сделал вынужденную остановку, чтобы подобрать ребенка
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Фото: t.me/telerzd
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Машинист Западно-Сибирской магистрали Дмитрий Перепелкин вел электричку по маршруту Изынский – Новосибирск-Главный, когда заметил идущую в темноте по путям девочку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

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Школьница перепутала электричку и уехала в противоположную сторону от дома. Она успела позвонить и сообщить маме, что вышла на незнакомой платформе. После этого у девочки разрядился телефон.

«Отъехали от станции, набрали уже приличную скорость и видим: по второму пути идет девочка. Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров десять, движение поездов здесь активное», — рассказал машинист.

Дмитрий понял, что ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел так уже не менее полутора часов.

Машинист сделал вынужденную остановку, чтобы подобрать школьницу. Девочку посадили в вагон, отогрели, зарядили телефон для связи с родителями и на станции Инская передали сотрудникам полиции.

Ранее, 23 декабря, сотрудник Росгвардии спас трехлетнего ребенка, замерзавшего на улице в Асбесте Свердловской области. Мальчик остался без присмотра родителей и на нем практически не было одежды.

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