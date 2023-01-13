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В Крыму обезвредили немецкую бомбу весом 250 кг

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Фото: Управление МЧС РФ по Республике Крым
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В Крыму сотрудники МЧС нашли и уничтожили 250-килограмовую осколочную немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

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Как уточняется, снаряд был обнаружен в Ленинском районе

«Сотрудниками МЧС России был обнаружен и идентифицирован взрывоопасный предмет — SD-250»,— говорится в сообщении ведомства.

Саперы извлекли и доставили бомбу на специальный полигон, где она и была уничтожена. В операции участвовали пять человек и две единицы техники.

В пресс-службе также рассказали, что авиабомбы подобных типов использовались во времена Второй мировой войны, они создают большое количество осколков, которые способны разрушать даже небронированные машины.

Ранее, 18 августа бомба весом 500 кг времен Второй мировой войны была обезврежена саперами в Берлине. Взрывное устройство было обнаружено между станциями Шпрее и Осткройц в туристическом районе Берлина Фридрихсхайне. Вокруг взрывоопасного предмета установили зону безопасности радиусом 500 м.

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