Бомбу времен Второй мировой войны обезвредили в центре Берлина

Бомба времен Второй мировой войны обезврежена саперами в районе Фридрихсхайн в Берлине. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в Twitter.

Бомба весом 500 кг была обнаружена между станциями Шпрее и Осткройц в туристическом районе Берлина Фридрихсхайне. Вокруг взрывоопасного предмета установили зону безопасности радиусом 500 м.

«Наши специалисты из берлинского ведомства по уголовным делам сняли оба детонатора и взорвали их на месте», — уточняется в сообщении.

В полиции добавили, что взрывное устройство обезврежено и увезено, оцепление в районе происшествия снято, поэтому около 12 тыс. жителей, эвакуированных ранее, могут вернуться в свои дома.

Дорожное движение на востоке Берлина после перерыва в несколько часов снова возобновилось.

12 августа в Брянской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Предмет был найден в лесу возле населенного пункта Мирный. Сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра установили, что перед ними 25-килограммовая авиационная бомба. Специалисты изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.