В Швеции открыли первый космодром для запуска спутников на материковой части ЕС

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, король Швеции Карл XVI Густав и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыли на территории Швеции первый на материковой части Евросоюза космодром для запуска спутников. Об открытии полигона Эсрейндж 13 января сообщила пресс-служба шведского председательства в Совете Европейского союза.

На кадрах видно, как шведский премьер, монарх и глава ЕК перерезают открывающую ленту в рамках церемонии торжественного открытия.

«Это будет первый космодром для запуска спутников на территории ЕС. Нам необходим космос, чтобы обеспечивать зеленый переход, мониторинг климата, устойчивую связь, содействовать в урегулировании конфликтов (использование разведывательных спутников для контроля боевых действий. — Ред.)», — заявила фон дер Ляйен в ходе церемонии открытия.

В настоящее время Европейское космическое агентство использует космодром Куру во Французской Гвиане, однако на фоне кризиса на территории Украины агентство начало поиски более близкого космодрома. Известно, что у шведского полигона Эсрейндж есть конкуренты. В данный момент космодромы для запуска легких носителей создаются на островах близ побережья Европы в Атлантическом океане и в заполярной зоне не входящей в ЕС Норвегии.

Ранее, 21 декабря, пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C были приостановлены до выяснения причин неудачного старта, который состоялся 20 декабря с космодрома Куру. Сообщается, что ракета-носитель Vega C стартовала штатно, однако примерно через 2 минуты 27 секунд произошел сбой работы двигателя. Ракета была уничтожена во избежание нанесения ущерба на земле.