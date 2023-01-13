Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците препаратов от ВИЧ и гепатита С

Департамент здравоохранения города Москвы 13 января официально опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что пациенты с гепатитом С и ВИЧ не обеспечены лекарственными препаратами.

«Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев по каждому», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, соответствующие препараты имеются в наличии в аптеках и медицинских организациях, находящихся в ведении департамента. Пациенты с указанными заболеваниями обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального бюджета.

«Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот», — добавляется в сообщении на сайте.

До этого, 11 января, представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы, — «Тамоксифена». Последняя поставка «Тамоксифена» была в октябре 2022 года.

12 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.

13 июня врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиники» доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева рассказывала «Известиям», какие симптомы могут говорить о начале ВИЧ-инфекции. По ее словам, появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырех недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. В первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных.