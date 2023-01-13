Теща расчлененного рэпера Картрайта отсудила полмиллиона рублей

Теща расчлененного андеграунд-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Елена Кохал отсудила более 500 тыс. рублей у следствия за необоснованное дело. Об этом 13 января сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство защитника Елены Кохал о возмещении имущественного вреда в порядке ст. 135 УПК РФ (возмещение расходов на оказание юридической помощи). <…> Кохал Е.М. обратилась в суд за возмещением расходов на оказание ей юридической помощи. Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 000 рублей», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в период с октября 2020 года по декабрь 2021 в отношении женщины осуществлялось уголовное преследование по уголовному делу в отношении ее дочери Марины Кохал, которая была женой расчлененного рэпера. Известно, что преследование было прекращено по причине отсутствия состава преступления в ее действиях.

Ранее, 29 апреля 2022 года, Марине Кохал вновь предъявили обвинение в убийстве ее супруга, а также в надругательстве над его телом. По версии следствия, 24 июля 2020 года 37-летняя женщина в квартире дома на Невском проспекте ввела мужу смертельную дозу препарата, который вызвал шоковое состояние и выраженную гипоксию. После этого она расчленила его труп, а от части кожи и внутренних органов избавилась.

До этого, 31 июля, Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что преступление было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат.

В середине января 2021-го стали известны результаты одной из экспертиз по делу об убийстве рэпера. Так, были установлены прижизненные повреждения, в том числе ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также точечная рана с подкожным кровоизлиянием в правой ладони.

В октябре 2020 года Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, отпустили из-под стражи. Суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расчлененное тело музыканта нашли 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По словам его жены, Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.