Пострадавшая в ДТП со спортсменкой Салямовой потеряла ребенка

Пострадавшая в смертельном ДТП с чемпионкой России по хай-дайвингу Лейлой Салямовой — Екатерина Зеленовская — рассказала 13 января «Известиям», что потеряла ребенка в результате аварии.

ДТП произошло днем 12 января на 163-м км трассы в Лахденпохском районе Карелии. Девушка находилась в машине Volkswagen Tiguan. Салямова была в другом авто — Mitsubishi Lancer.

Зеленовская рассказала, что она ехала на пассажирском сиденье в машине со своим партнером по бизнесу в Санкт-Петербург на скорости около 110 км/ч.

«Видимо, выезжали из-за холма, как только мы выехали, увидели, что встречную машину развернуло, она стоит на нашей полосе. Мы даже ничего не успели сделать», — рассказала Зеленовская.

В результате столкновения двух машин помимо спортсменки погиб и водитель Mitsubishi Lancer. Зеленовская и ее партнер по бизнесу были госпитализированы. Девушка перенесла операцию.

«У меня вчера была операция, внутреннее кровотечение, кишечник разорван. Я была на третьем месяце беременности. Теперь нет. Сломана ключица», — призналась девушка.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель Volkswagen Tiguan. Однако истинного виновника еще предстоит установить, так как обе машины сильно пострадали.

Коллектив министерства спорта Республики Татарстан выразил соболезнования родным и близким Салямовой. Слова поддержки высказал и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, отметив, что федерация окажет помощь семье погибшей спортсменки.