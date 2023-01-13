Стали известны подробности гибели чемпионки РФ по хай-дайвингу Салямовой в ДТП

Появились подробности ДТП в Карелии, в котором погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова.

По данным «Известий», авария произошла 12 января в 13:30 на 163-м км трассы в Лахденпохском районе. Салямова ехала на пассажирском сиденье в Mitsubishi Lancer. В машину влетел Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, он и является виновником аварии.

Однако истинного виновника еще предстоит установить, так как обе машины сильно пострадали. Судя по фотографиям с места ДТП, опубликованным Госавтоинспекцией Карелии, столкновение было настолько сильным, что одну из машин буквально разорвало на части.

Помимо Салямовой, в ДТП погиб и водитель Mitsubishi Lancer. Водитель и пассажирка второй машины были госпитализированы.

Коллектив министерства спорта Республики Татарстан выразил соболезнования родным и близким Салямовой. Слова поддержки высказал и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, отметив, что федерация окажет помощь семье погибшей спортсменки.

Салямова является чемпионкой России 2021 года в хай-дайвинге и серебряным призером чемпионата России 2015 года в синхронных прыжках с вышки. Также Лейла была первой российской хайдайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.