Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в возрасте 23 лет в автокатастрофе. Об этом сообщил в пятницу, 13 января, президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг. Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем», — сказал он ТАСС.

Дружинин добавил, что федерация окажет помощь семье погибшей спортсменки с похоронами.

Салямова является чемпионкой России 2021 года в хай-дайвинге и серебряным призером чемпионата России 2015 года в синхронных прыжках с вышки.