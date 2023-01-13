«Рахимов сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе истории»

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории . Об этом Владимир Путин заявил после церемонии прощания с ним в Уфе . На встрече с действующим главой региона Радием Хабировым он оценил состояние республики и обозначил вопросы, требующие особого внимания. Хабиров, в свою очередь, попросил российского лидера помочь в создании портовой экономической зоны в башкирской Агидели, чтобы «оживить» город.

Прощальный день

Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни . Сначала он был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а с 1993-го занимал пост президента республики. За годы работы руководителем Башкирии он внес значительный вклад в ее социально-экономическое и культурное развитие. Башкортостан стал одним из ведущих промышленных регионов страны и донором федерального бюджета. Также субъект закрепил за собой роль мощного центра нефтедобычи и переработки, машиностроения, энергетики и аграрного производства. В народе за Муртазой Рахимовым закрепилось имя Бабай, что означает на башкирском «дедушка» .

Рахимов Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым Фото: РИА Новости/Дмитрий Азаров

Церемония прощания с Муртазой Рахимовым прошла 13 января в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе . На нее пришли сотни местных жителей. Проводить в последний путь политика решил и Владимир Путин, прилетевший в этот день в столицу республики. Из аэропорта президент сразу направился на церемонию. Он возложил букет алых роз, перевязанный траурной лентой, на специальный постамент. Затем Владимир Путин подошел к открытому гробу и некоторое время молча стоял рядом . Напоследок президент поклонился и ушел. Вскоре начался траурный митинг. Похороны Муртазы Рахимова прошли на мусульманском кладбище.

После прощания президент встретился с действующим главой Башкортостана Радием Хабировым . Владимир Путин, в частности, заметил, что Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и «сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории». Первый президент Башкирии, по его словам, проводил очень взвешенную национальную политику .

Владимир Путин назвал смерть Муртазы Рахимова большой утратой и добавил, что у него были добрые отношения с ним. При этом глава государства предложил увековечить память первого президента Башкирии.

Рахимов Муртаза Рахимов открывает строительство Дома дружбы народов в Уфе в честь 450-летия добровольного вхождения Республики Башкортостан в состав России в 2006 году Фото: РИА Новости/Олег Яровиков

« Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий — развала Советского Союза — в течение почти 20 лет и добилась очень многого», — сказал он, выразив слова соболезнования его близким, руководству Башкирии и всем ее жителям.

« Я действительно был с ним довольно близок, и он всегда с глубочайшим уважением относился к вам и был настоящим патриотом России . Спасибо большое от всех башкортостанцев. Для нас это и гордость, и большая честь, и, конечно, уважение к нашему первому президенту», — добавил во время встречи глава Башкирии Радий Хабиров.

Стабильный рост

Президент РФ положительно оценил и сегодняшнюю работу местных властей. У республики хорошие показатели по всем ключевым направлениям : растет внутренний региональный продукт, а также промышленное производство и сельское хозяйство. Кроме того, в субъекте один из самых низких показателей по безработице, а инвестиции в основной капитал, наоборот, опережают всероссийские показатели. «Это значит, что в ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития», — заметил Владимир Путин.

По данным Радия Хабирова, с 2019 по 2021 год инвестиции в экономику Башкирии выросли на 31% . По 2022-му пока данных нет, но глава региона уверен, что положительная динамика продолжилась.

«Мы действительно очень внимательно смотрели за прогнозами развития экономики, переживали, как мы выдержим санкционное давление. Мы спокойно [его] выдерживаем», — рассказал Радий Хабиров.

Рахимов Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (слева) во время встречи в Уфе Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В то же время он попросил президента помочь в создании портовой экономической зоны в башкирской Агидели, чтобы «оживить» город . Эту идею Владимир Путин поддержал.