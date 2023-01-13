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Первого президента Башкирии Рахимова похоронили в Уфе

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова состоялись на мусульманском кладбище Уфы в пятницу, 13 января. Политика похоронили с почестями.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин простился с Рахимовым, передает RT. Траурная церемония прошла в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, сообщает телеканал «360».

Проститься с первым главой республики в зал пришли тысячи человек, среди которых были как высокопоставленные лица, коллеги, друзья и близкие Рахимова, так и обычные жители Башкортостана и гости республики.

На траурном митинге зачитали речи полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он руководил Башкортостаном 20 лет, с 1990 года. В отставку ушел в 2010 году. После этого Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «Урал».

Действующий глава Башкирии Радий Хабиров назвал Рахимова «великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России».

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