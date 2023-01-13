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Москвичам рассказали о погоде в канун старого Нового года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В канун старого Нового года 13 января в Москве ожидается погода без осадков и не выше –2 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, в столице максимальная температура –2…–4, по области — от –2 до –7», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

Ветер будет дуть южный 4–9 м в секунду, высота атмосферного давления составит 751 мм ртутного столба.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздник Крещения Господня 19 января. Он отметил, что морозы в этот день не прогнозируются и, вполне вероятно, в столице будет сохраняться оттепель.

Также метеоролог прогнозировал оттепель в столице с 15 января. Согласно прогнозам, температура воздуха составит +1 градус, а во вторник, 17 января, столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

До этого, 12 января, специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что на Крещение в столице ожидаются ветер, потепление и снег с дождем.

Согласно прогнозам синоптиков, новая волна похолодания может прийти в Москву 24–25 января. Ночные показатели термометров могут показать –10…–15 градусов, а днем –5…–10 градусов. Отрицательная аномалия температуры составит 4–6 градусов.

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