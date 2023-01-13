В Институте Гамалеи не начинали разработку вакцины от «Кракена»

В Институте Гамалеи не могут приступить к разработке вакцины от недавно появившегося в России подвида штамма коронавируса «Омикрон» «Кракен» из-за слишком долгой процедуры регистрации нового препарата и проблем с финансированием, рассказал в пятницу, 13 января, «Известиям» директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы до сих пор не имеем возможности заняться клиническими испытаниями обновленной вакцины «Спутник V», которую сделали семь месяцев тому назад против подвидов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. Мы не могли это начать делать, потому что у нас не было юридических оснований, так как не было 441-го постановления правительства в измененном виде, которое бы упрощало процедуру замены одного антигенного состава «Спутник V» на другой», — объяснил Гинцбург.

Он пояснил, что согласно ранее действовавшим в России юридическим нормам, любое изменение антигенного состава вакцины «Спутник V», которое позволяет сделать препарат более эффективным против вновь возникающих штаммов коронавируса, требует от разработчиков прохождения всей процедуры испытаний как для совершенно нового медикамента. Она занимает длительное время, поэтому вполне возможно, что к моменту регистрации обновленной вакцины мог появиться другой доминирующий штамм коронавируса, что делает работу бессмысленной.

«Документ с поправками появился в 9 часов вечера 31 декабря, а деньги на разработку обновленной вакцины из резервного фонда мы получили за месяц до этой даты, но так как за оставшиеся часы 2022 года мы не могли провести клинических испытаний, то деньги мы вернули», — добавил Гинцбург.

Как пояснил специалист, для того, чтобы вновь получить деньги, как показывает предыдущий опыт, надо затратить 8–10 месяцев. Однако к этому времени может появиться новый штамм и борьба с вариантом ХВВ 1.5 перестанет быть актуальной. Чтобы создание обновленной вакцины имело смысл, необходимо сократить всю процедуру до 3–4 недель, уверен специалист. При этом в институте постоянно следят за появлением новых штаммов и актуализируют свои генно-инженерные заготовки, добавил ученый.

12 января врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», чем новый штамм «Кракен» отличается от своих предшественников. По его словам, чаще всего среди проявлений штамма встречаются субфебрильная лихорадка, ринит, кашель, умеренные симптомы интоксикации (головные и мышечные боли). Симптомы у нового штамма такие же, какие и у других субштаммов «Омикрона», — они мало отличаются от ОРВИ, добавил специалист.

В четверг в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что первый в России случай заражения «Кракеном» был выявлен у 32-летней жительницы Пензы, сейчас женщина уже выздоровела. Заболевшая не выезжала за пределы Пензы в ноябре-декабре 2022 года, а из других регионов к ней никто не приезжал. Также уточняется, что женщина не была привита.

При этом в Роспотребнадзоре рассказали, что не собираются вводить в России ограничения из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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