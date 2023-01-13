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Франция поставит Украине танки AMX-10 RC в течение двух месяцев

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Фото: commons.wikimedia.org/davric
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Франция рассчитывает, что танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом 13 января сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства вооруженных сил республики.

Информация о передаче танков появилась по итогам телефонных переговоров главы минобороны Франции Себастьена Лекорню с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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Кроме того, министры затронули вопросы обучения украинских военных обращению с этими танками.

Также главы оборонных ведомств обсудили процесс использования средств специального фонда в €200 млн, деньги должны пойти на закупку необходимого снаряжения для украинских войск.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Франции об отправке нового пакета военной помощи Украине является необдуманным шагом, который спровоцирует дальнейшее обострение конфликта.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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