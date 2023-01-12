Варшава намерена потребовать от ЕС возврата пошлин на украинскую сельхозпродукцию

Власти Польши намерены добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с территории Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции. Об этом 12 января заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Януш Ковальский в ходе выступления в нижней палате парламента Польши.

Как отметил Ковальский, Варшава занимается формированием коалиции европейских стран по этому вопросу. По словам замминистра, с января по октябрь минувшего года импорт украинской кукурузы составил 1,4 млн т, в то время как польский экспорт кукурузы составил 3 млн т. Сообщается, что этот показатель в два раза больше, чем за аналогичный отрезок в 2021 году.

«Это указывает на то, что большая часть кукурузы с Украины экспортируется дальше, но проблема существует», — пояснил замминистра.

Как отметил политик, Польша не в состоянии самостоятельно ввести пошлины, так как Евросоюз принял решение о либерализации торговли украинской сельскохозяйственной продукцией и установил нулевые ставки по пошлинам на определенные продукты до июня текущего года.

«После завершения периода либерализации торговли нас ждет очень жесткое решение о том, что делать дальше. Как министерство сельского хозяйства мы будем стремиться к тому, чтобы исключить из пакета по либерализации часть продуктов, защитить польское птицеводство, польские яблоки и сектор переработки соков», — сообщил он.

Ковальский также подчеркнул, что правительство страны обязано жестко защищать интересы польских аграриев и требовать от Евросоюза финансирования складской инфраструктуры или компенсаций для фермеров, которые несут потери на фоне сложившейся геополитической обстановки.

Ранее, 27 апреля 2022 года, Еврокомиссия (ЕК) предложила в рамках помощи Украине на один год приостановить ввозные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз. Как отметили члены организации, их предложение призвано помочь увеличить экспорт Украины в страны ЕС, а кроме того — «облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров» на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

26 апреля Великобритания также снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменила все квоты.