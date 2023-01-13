В 2022 году россияне стали больше экономить

Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году. Об этом «Известиям» сообщили 13 января эксперты платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты выяснили, что по сравнению с 2021-м в предновогодний период 2022 года россияне стали больше экономить. Многие покупатели откладывали товар в «корзину» в интернет-магазинах и ждали комфортной цены без привязки к определенным дням. Кроме того, потребитель в прошлом году стал более бережлив и в целом начал меньше тратить. А если и покупал что-то, то чаще всего использовал промокоды и скидки, сообщили аналитики.

Меньше покупали электронику и бытовую технику — число покупок снизилось на 15%, количество покупок ювелирных изделий упало на 13%, одежды и обуви — на 10%, парфюмерии и косметики — на 10%, товаров для дома и ремонта — на 6%.

Такая динамика наблюдалась не только перед 31 декабря, но и после. В период новогодних праздников (1–8 января) россияне также стали меньше тратить на ювелирные изделия — число покупок снизилось на 15%, на парфюмерию и косметику — на 9%, на электронику и бытовую технику — на 8%.

По данным экспертов, перед Новым годом пользователи интернета не просто просматривали страницы, аккумулирующие промокоды и скидки, но и активно кликали на ссылки с уникальным предложением.

«Блоги с тематикой «скидки и экономия» собрали более 162 тыс. переходов по ссылкам из публикаций (на 749% больше, чем в 2021 году)», — рассказали аналитики.

Ранее, 23 ноября прошлого года, стало известно, что, согласно данным «Чек Индекса», россияне стали меньше тратить на новогодние товары. Так, средний чек за искусственные елки за три недели ноября составлял на 7% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м, за шампанское — на 3%, за мишуру — на 1%.