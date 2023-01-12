Аналитик оценила влияние на экономику ФРГ отказа от российских энергоносителей

Отказ ФРГ от трубопроводных поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с начала 2023 года создает определенные проблемы для двух нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Германии, которые исторически зависели от таких поставок. Об этом рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт уточнила, что ФРГ планирует заместить российскую нефть казахстанской, которая будет также поставляться по «Дружбе», но для этого необходимо согласие российской стороны на транзит.

Кроме того, в прошлом году Германия присоединилась к общему эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти с 5 декабря.

«В целом наиболее трудным для экономики Германии в 2022 году стало резкое снижение доли импорта российского газа — с 52% до 22%, на фоне прекращения поставок по «Северному потоку». Теперь крупнейшим поставщиком газа для Германии стала Норвегия. Это сопровождалось общим сокращением потребления газа, увеличением потребления СПГ (в конце прошлого года досрочно был введен в эксплуатацию первый СПГ-терминал), переключением на других поставщиков», — рассказала аналитик.

По ее словам, ценой резкой перестройки энергопотоков стал скачок оптовых тарифов на газ в 11 раз (с марта 2021 года по сентябрь 2022 года) и на электроэнергию более чем в семь раз (за тот же период), двузначная инфляция в сентябре – ноябре и сокращение наиболее энергоемких производств.

«Однако никакой катастрофы, которую многие предрекали летом-осенью, не произошло. Во всяком случае, пока. Более того, на фоне падения биржевых цен на газ (TTF) на 50% с декабрьских пиков и на 80% с рекордных значений августа прошлого года, инфляция сейчас замедляется быстрее ожиданий рынка, а деловые настроения за последние пару месяцев начали улучшаться», — обратила внимание эксперт.

Как объяснила Беленькая, этому благоприятствуют накопленные осенью беспрецедентно высокие запасы газа в подземных хранилищах, а также теплая погода осенью и в начале зимы.

«Тем не менее среднесрочно проблема возможного дефицита энергоресурсов и их более высокой стоимости пока сохраняется, поэтому умеренная рецессия в 2023 году остается весьма вероятным сценарием», — добавила она.

Аналитик привела данные Немецкого экономического института (IW), согласно которым 40% опрошенных предприятий Германии ждут сокращения выпуска в этом году, 30% ожидают стагнации и лишь около 25% — увеличения выпуска.

«Хотя угроза энергокризиса отступила, она может вернуться даже до конца этой зимы (если вторая половина зимы окажется суровой) и тем более зимой 2023–2024 годов, поскольку заполнять газохранилища придется уже с существенно сократившимися поставками российского газа», — заключила Беленькая.

В начале января глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild заявил, что высокие цены на газ в Германии — новая обыденность. По его словам, такая стоимость связана с тем, что немецким властям приходится закупать топливо через терминалы СПГ вместо российского трубопроводного газа.