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Аналитик оценила влияние на экономику ФРГ отказа от российских энергоносителей

Аналитик Беленькая: отказ ФРГ от поставок российской нефти по «Дружбе» создает проблемы для двух НПЗ в Восточной Германии
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Отказ ФРГ от трубопроводных поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с начала 2023 года создает определенные проблемы для двух нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Германии, которые исторически зависели от таких поставок. Об этом рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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Эксперт уточнила, что ФРГ планирует заместить российскую нефть казахстанской, которая будет также поставляться по «Дружбе», но для этого необходимо согласие российской стороны на транзит.

Кроме того, в прошлом году Германия присоединилась к общему эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти с 5 декабря.

«В целом наиболее трудным для экономики Германии в 2022 году стало резкое снижение доли импорта российского газа — с 52% до 22%, на фоне прекращения поставок по «Северному потоку». Теперь крупнейшим поставщиком газа для Германии стала Норвегия. Это сопровождалось общим сокращением потребления газа, увеличением потребления СПГ (в конце прошлого года досрочно был введен в эксплуатацию первый СПГ-терминал), переключением на других поставщиков», — рассказала аналитик.

По ее словам, ценой резкой перестройки энергопотоков стал скачок оптовых тарифов на газ в 11 раз (с марта 2021 года по сентябрь 2022 года) и на электроэнергию более чем в семь раз (за тот же период), двузначная инфляция в сентябре – ноябре и сокращение наиболее энергоемких производств.

«Однако никакой катастрофы, которую многие предрекали летом-осенью, не произошло. Во всяком случае, пока. Более того, на фоне падения биржевых цен на газ (TTF) на 50% с декабрьских пиков и на 80% с рекордных значений августа прошлого года, инфляция сейчас замедляется быстрее ожиданий рынка, а деловые настроения за последние пару месяцев начали улучшаться», — обратила внимание эксперт.

Как объяснила Беленькая, этому благоприятствуют накопленные осенью беспрецедентно высокие запасы газа в подземных хранилищах, а также теплая погода осенью и в начале зимы.

«Тем не менее среднесрочно проблема возможного дефицита энергоресурсов и их более высокой стоимости пока сохраняется, поэтому умеренная рецессия в 2023 году остается весьма вероятным сценарием», — добавила она.

Аналитик привела данные Немецкого экономического института (IW), согласно которым 40% опрошенных предприятий Германии ждут сокращения выпуска в этом году, 30% ожидают стагнации и лишь около 25% — увеличения выпуска.

«Хотя угроза энергокризиса отступила, она может вернуться даже до конца этой зимы (если вторая половина зимы окажется суровой) и тем более зимой 2023–2024 годов, поскольку заполнять газохранилища придется уже с существенно сократившимися поставками российского газа», — заключила Беленькая.

В начале января глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild заявил, что высокие цены на газ в Германии — новая обыденность. По его словам, такая стоимость связана с тем, что немецким властям приходится закупать топливо через терминалы СПГ вместо российского трубопроводного газа.

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