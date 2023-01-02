В Германии назвали дорогой газ новой обыденностью

Высокие цены на газ в Германии — новая обыденность. Об этом заявил глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в воскресенье, 1 января.

В интервью газете Bild он указал, что цена на газ остается высокой по логистическим причинам, ведь немецким властям его приходится закупать через терминалы сжиженного природного газа вместо российского трубопроводного газа.

По его словам, цены не дойдут до «разрушительных пиков». Линдер отметил, что для дальнейшей промышленной развитости Берлину нужна непредвзятая энергетическая политика.

Чиновник еще раз высказал мнение, что Германия должна использовать собственные месторождения нефти и газа, включая способ добычи сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта — фрекинга. Этот метод позволяет увеличивать добычу газа, а также создает угрозу загрязнения питьевой воды для проживающего рядом населения, из-за чего многие страны, включая Германию, законодательно ввели запрет на разработки таким методом.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что в январе 2023 года для немецких домохозяйств вырастут цены на газ и электричество. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%.

9 декабря глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.