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В Москве после ДТП на проспекте Маршала Жукова опрокинулась машина

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Фото: Дептранс Москвы
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В Москве на проспекте Маршала Жукова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщил 12 января столичный департамент транспорта, в результате столкновения одно из транспортных средств опрокинулось на бок.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 37 при съезде на улицу Народного Ополчения. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из трех. Выбирайте пути объезда», — предупредили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в четверг стало известно, что в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы у автомобиля отказали тормоза, из-за чего он чуть не упал со второго этажа — автомобиль пробил защитное ограждение и повис передними колесами. Инцидент произошел в пятиэтажном парковочном комплексе на улице Привольной.

11 января сообщалось, что социальный автобус маршрута «Садовод» – «Выхино» с пассажирами в салоне съехал в кювет на 10-м км МКАД. По информации «Известий», два человека пострадали.

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