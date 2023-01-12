В Москве автомобиль пробил ограждение второго этажа парковки и повис

В парковочном комплексе на юго-востоке Москвы у автомобиля отказали тормоза, из-за чего он чуть не упал со второго этажа — автомобиль пробил защитное ограждение и повис передними колесами. Об этом 12 января «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.

По словам источника, инцидент произошел в пятиэтажном парковочном комплексе на улице Привольной. Сотрудники экстренных служб установили под застрявший на уровне второго этажа автомобиль специальные противооткатные опоры. По предварительным данным, пострадавших нет.

4 декабря в центре Москвы в Наставническом переулке произошло ДТП — водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило ограждение и вылетело в реку Яузу.