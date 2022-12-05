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Машина съехала в реку в Наставническом переулке в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В центре Москвы машина съехала в реку. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 декабря.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в Наставническом переулке в районе дома 17. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило ограждение и вылетело в реку Яузу.

На месте случившегося работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП оказалась занята одна полоса движения из трех. Тем не менее движение не затруднено

Как уточняет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, водителя автомобиля в настоящее время осматривают медики.

Ранее, 4 декабря, ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД. В результате происшествия образовалась помеха для проезда, из-за чего движение в сторону Косинской эстакады осуществляется по четырем полосам из пяти.

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