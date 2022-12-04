На МКАДе произошло ДТП с участием трех машин

В результате ДТП, которое произошло на 6-м км внутренней стороны МКАДа, столкнулись три автомобиля, сообщает 4 декабря Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На внутренней стороне 6-го км МКАД (после развязки с Носовихинским шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — указано в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия образовалась помеха для проезда, из-за чего движение в сторону Косинской эстакады осуществляется по четырем полосам из пяти.

Данные о подробностях произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее 4 декабря в пяти авариях, произошедших практически одновременно на 14-м км Серовского тракта под Екатеринбургом, столкнулось 13 автомобилей. Пострадавших нет.