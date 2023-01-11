Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом на МКАДе
Социальный автобус маршрута «Садовод-Выхино» с пассажирами в салоне съехал в кювет на 10-м км МКАД. По информации «Известий», два человека пострадали.
ДТП произошло в 13:22 мск. В настоящий момент полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В начале декабря прошлого года в юго-восточной части Москвы, на Люблинской улице, автобус наехал на мачту освещения. По данным «Известий», медики диагностировали у пострадавших ушибы, переломы и сотрясения.