Автобус наехал на мачту освещения на юго-востоке Москвы

В юго-восточной части Москвы, на Люблинской улице, автобус наехал на мачту освещения, сообщают 3 декабря источники «Известий».

По предварительным данным, пострадали 12 человек. Обстоятельства аварии выясняются. По нашим данным, 11 человек госпитализированы, среди них — четверо несовершеннолетних. Медики диагностировали у пострадавших ушибы, переломы и сотрясения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 3 декабря в Кировском районе Саратова автобус врезался в столб, пострадали 11 человек. Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на особый контроль оказание первой медпомощи пострадавшим.