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«Уралвагонзавод» передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»

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«Уралвагонзавод» завершил контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв» и передал их Минобороны России. Об этом 12 января сообщается в Telegram-канале предприятия.

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В публикации приводятся слова вице-премьера и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который отметил мастерство сотрудников завода и рассказал об оснащении новых Т-90М.

«На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели», — сообщил глава Минпромторга.

Он добавил, что УВЗ выполнил поставленную перед ним задачу в срок.

Также пресс-служба «Уралвагонзавода» поделилась небольшой традицией, с помощью которой отмечается исполнение контракта в рамках гособоронзаказа. На корпус машины, которая завершает контракт, ставят небольшую елочку.

Ранее, 10 января, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал о работе танка Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что в бою этот танк выдерживает удары из всех видов противотанковых ракетных комплексов, в том числе американского Javelin.

В декабре Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных «Прорывов».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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