Mercedes хочет отказаться от электрического суббренда EQ

Компания Mercedes-Benz намерена отказаться от бренда EQ, который использовался для обозначения аккумуляторных электромобилей. Об этом 12 января сообщило агентство Reuters.

Mercedes-Benz откажется от суббренда EQ, под которым компания выпускала аккумуляторные электромобили, как только на рынке появится следующее поколение компактных электрокаров немецкой марки. Это положит конец путанице с названиями моделей.

Агентство полагает, что отказ от суббренда EQ основан на том, что главный исполнительный директор компании Mercedes-Benz Ола Каэллениус сосредоточился на электромобилях и EQ становится избыточным, поскольку Mercedes всерьез намерен отойти от производства авто с двигателями внутреннего сгорания, а равно и производства таких моторов.

«С целью, чтобы наш родительский бренд Mercedes-Benz стал полностью электрическим к концу десятилетия, мы адаптируем позиционирование автомобилей в соответствии со временем, но на данный момент слишком рано об этом говорить», — сообщил агентству пресс-секретарь автокомпании.

Впервые бренд EQ был анонсирован Mercedes в 2016 году, а его первой моделью стал электрический внедорожник EQC, запущенный в 2019 году.

29 декабря Союз автосервисов сообщил, что Mercedes-Benz прекращает в России поддержку большинства своих сервисных программ, которые использовались для диагностики и настройки электронных систем автомобилей бренда. В организации отметили, что в компании Mercedes работают над офлайн-версиями приложений, однако на данный момент такие решения пока не работают. Кроме того, представители автобренда сообщили отечественным сервисменам, что отгрузка запчастей с центрального склада компании также временно приостановлена.