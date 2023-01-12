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Капуста, картофель и свекла стали лидерами по снижению розничной цены в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2022 году в России больше остальных в рознице подешевели овощи «борщевого набора»: капуста (на 55,1%), картофель (на 32,8%), свекла (на 29,8%) и морковь (на 22,9%). Также значительно снизились цены на гречневую крупу (на 7,5%) и куриные яйца (на 6,6%). Об этом «Известиям» 12 января рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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«Снижение цен на овощи и гречку обусловлено высоким урожаем, а на куриные яйца — укреплением рубля и ростом внутреннего производства. В январе эта тенденция продолжилась в годовом выражении», — добавил он.

По словам эксперта, подорожание некоторых товаров в прошлом году можно объяснить разными причинами: ростом логистических затрат, колебаниями валютного курса и изменением ставки Центрального банка. Он не уточнил, какие именно товары потеряли в стоимости.

Тогда как у производителей в 2022 году стоимость сельскохозяйственных культур упала серьезнее, в случае с гречихой, гречневой крупой и картофелем — на 43,5%, 25,7% и 35,5% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза за декабрь прошлого года, с которыми ознакомились «Известия». Стала дешевле и другая продукция, уточнили в министерстве. Например, это пшеница (на 9,6%), ячмень (на 31,6%), рожь (на 37,2%), подсолнечник (на 34%), соя (на 30,2%), рапс (на 49,2%) и кукуруза (на 22,4%).

«Это произошло благодаря комплексу мер регулирования и государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также росту производства практически во всех сегментах», — добавили в министерстве.

По его данным, упали также цены на свинину (на 8,7%) и мясо птицы (на 3,5%), яйца 1-й и 2-й категорий (на 6,2% и на 3,3% соответственно). Аналогичная динамика наблюдалась по подсолнечному маслу (–5%), муке (–2,8%) и ряду других продуктов.

Ранее, 20 декабря, в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что ожидают стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке России в начале 2023 года. В начале ноября аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова рассказала «Известиям», что в 2023 году стоимость крупы может вырасти незначительно. Также рост цен может коснуться алкоголя.

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