В Минсельхозе спрогнозировали снижение стоимости ряда продуктов в 2023 году
В начале 2023 года стоимость части продуктов будет ниже, чем зимой 2022 года. Речь идет о таких товарах, как как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе 20 декабря.
«По ряду категорий, таких как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и другие виды продукции, отпускные цены в настоящее время ниже уровня прошлого года. Минсельхоз ожидает, что указанная тенденция сохранится и в начале следующего года», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, дело в том, что в 2022 году агропромышленный комплекс демонстрирует рост по всем ключевым направлениям. Производство растет и обеспечивает стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке.
В начале ноября аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова сообщила «Известиям», что в 2023 году стоимость крупы может вырасти незначительно. Также рост цен может коснуться алкоголя.
21 ноября аналитик NTech Татьяна Ерофеева рассказала «Известиям», что стоимость минимальной бюджетной продуктовой корзины россиянина к новогоднему столу в 2022 году выросла на 14% по сравнению с прошлым годом.