В Минсельхозе спрогнозировали снижение стоимости ряда продуктов в 2023 году

Минсельхоз: в начале 2023 года цены на продукты буду ниже, чем зимой 2022 года

20 декабря 2022, 11:48 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе