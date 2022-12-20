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В Минсельхозе спрогнозировали снижение стоимости ряда продуктов в 2023 году

Минсельхоз: в начале 2023 года цены на продукты буду ниже, чем зимой 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В начале 2023 года стоимость части продуктов будет ниже, чем зимой 2022 года. Речь идет о таких товарах, как как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе 20 декабря.

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«По ряду категорий, таких как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и другие виды продукции, отпускные цены в настоящее время ниже уровня прошлого года. Минсельхоз ожидает, что указанная тенденция сохранится и в начале следующего года», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, дело в том, что в 2022 году агропромышленный комплекс демонстрирует рост по всем ключевым направлениям. Производство растет и обеспечивает стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке.

В начале ноября аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова сообщила «Известиям», что в 2023 году стоимость крупы может вырасти незначительно. Также рост цен может коснуться алкоголя.

21 ноября аналитик NTech Татьяна Ерофеева рассказала «Известиям», что стоимость минимальной бюджетной продуктовой корзины россиянина к новогоднему столу в 2022 году выросла на 14% по сравнению с прошлым годом.

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