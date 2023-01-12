В Госдуме указали на место Украины «за пределами порога НАТО»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому давно следует уяснить, что его страна «обречена топтаться за пределами порога НАТО». Об этом 12 января заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на высказывание Зеленского о том, что Украине недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях» и он ждет более серьезных шагов.

Белик подчеркнул, что стремление Украины вступить в альянс поощряется Западом, который использует это в качестве одной из приманок для Киева.

«Зеленскому давно следует уяснить, что в данный момент Украина обречена топтаться за пределами порога НАТО, он же делает «смелые» заявления с целью продемонстрировать мнимую неколебимость и надавить на альянс», — сказал депутат.

Он добавил, что Западу, использующему Украину в качестве орудия против России, удобно затягивать конфликт и вести опосредованную борьбу с Россией, осыпая Киев обещаниями и подбрасывая военную помощь.

«Но пустить страну в ряды членов НАТО — это уже другая история, которая приведет к стремительной эскалации. Напомню, что курс Украины в НАТО и стал одним из факторов начала спецоперации нашей страны», — заключил Белик.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.

В октябре бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.