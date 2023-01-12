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В Госдуме указали на место Украины «за пределами порога НАТО»

Депутат Белик: Зеленскому давно следует уяснить, что его страна обречена топтаться за пределами порога НАТО
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Serg Glovny
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому давно следует уяснить, что его страна «обречена топтаться за пределами порога НАТО». Об этом 12 января заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он отреагировал на высказывание Зеленского о том, что Украине недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях» и он ждет более серьезных шагов.

Белик подчеркнул, что стремление Украины вступить в альянс поощряется Западом, который использует это в качестве одной из приманок для Киева.

«Зеленскому давно следует уяснить, что в данный момент Украина обречена топтаться за пределами порога НАТО, он же делает «смелые» заявления с целью продемонстрировать мнимую неколебимость и надавить на альянс», — сказал депутат.

Он добавил, что Западу, использующему Украину в качестве орудия против России, удобно затягивать конфликт и вести опосредованную борьбу с Россией, осыпая Киев обещаниями и подбрасывая военную помощь.

«Но пустить страну в ряды членов НАТО — это уже другая история, которая приведет к стремительной эскалации. Напомню, что курс Украины в НАТО и стал одним из факторов начала спецоперации нашей страны», — заключил Белик.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.

В октябре бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.

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