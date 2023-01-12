В ЕК отказались комментировать возможность введения новых санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) не будет комментировать возможность введения новых санкций против России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в четверг, 12 января.

«Дискуссия и процесс разработки санкций, включая вопрос, против кого они будут введены, а против кого не будут, конфиденциальны, поэтому мы не комментируем на публике никакие подробности», — сказал Стано.

При этом он подчеркнул, что в ЕК намерены продолжать оказывать давление на РФ.

«Мы заявили, что будем постоянно вводить санкции против России, а также вводить санкции против тех, кто ее поддерживает, включая Белоруссию и Иран, однако все дискуссии по этой теме конфиденциальны», — сказал он.

Накануне в Евросоюзе заявили о невозможности сохранить темп введения новых санкций против РФ, поскольку большинство ограничительных инструментов уже использовано. Отмечалось, что власти ЕС на данный момент не обсуждают новый пакет антироссийских санкций, однако рано или поздно рестрикции могут быть введены и в отношении алмазной или атомной отрасли РФ.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей ВС РФ.

Девятый пакет антироссийских санкций ЕС был принят Советом Европы 16 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь в Москве неоднократно говорили об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин 15 декабря подчеркнул, что Европа, стараясь нанести экономический урон России, навредила прежде всего самой себе, так как антироссийские санкции вызвали в Евросоюзе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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