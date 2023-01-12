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Песков напомнил о неизменности целей спецоперации на Украине

Песков: цели СВО остаются прежними, ДНР и ЛНР должны быть освобождены
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В связи с назначением начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск (сил) новых задач специальной военной операции (СВО) не предполагается. Об этом 12 января заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — сказал Песков.

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По его словам, на повестке, в частности, остаются цели по освобождению Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) в границах 2014 года.

О назначении Герасимова командующим группировкой сил в зоне СВО в Минобороны России сообщили накануне, 11 января. Его заместителями были назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким.

Как отметили в ведомстве, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач, а также с необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, назначение Герасимова на эту должность серьезно повышает статус СВО, так как в российской структуре военного управления начальник Генерального штаба (НГШ) — это второй человек после верховного главнокомандующего. А в некоторых вопросах, по словам Шурыгина, статус НГШ даже выше, чем у министра обороны.

В частности, начальник Генштаба имеет право отдавать указания по военным вопросам не только Минобороны, но и другим силовым ведомствам. Таким образом, вся военная мощь государства будет направлена на решение задач СВО, указал военный эксперт.

С октября командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции был Сергей Суровикин. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вручил генералу орден Святого Георгия 3-й степени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. СВО началась 24 февраля.

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