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Suzuki официально представила новую версию внедорожника Jimny

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Фото: Suzuki
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Компания Suzuki Motor представила на автосалоне AutoExpo-2023 в Индии пятидверную версию внедорожника Jimny. Индия станет целевым рынком для новой модели, а ее выпуск наладят на мощностях завода Maruti Suzuki, сообщил 12 января портал Drom.

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В длину новый Jimny составил 3985 мм, колесная база авто — 2590 мм. Относительно трехдверной модификации машина увеличилась на 340 мм. Длина машины специально не вышла за пределы 4 м, так как в Индии популярны автомобили чуть менее этой величины, поскольку их владельцы платят пониженный транспортный налог.

Пятидверный вариант имеет собственную цельноштампованную крышу, оригинальные передние и задние двери, пороги и задние крылья. Лонжероны несущей рамы выполнены специально для пятидверной версии. Инженеры Suzuki сознательно отказались от простых обходных решений — взять лонжероны от трехдверной модификации — и пошли по наиболее капиталоемкому пути. Это обеспечит дополнительную жесткость кузова новой машины.

Передняя панель салона и передние сиденья взяты от традиционного Jimny, а задний диван рассчитан на трех человек. В оснащение машины включены аудиокомплекс Arkamys, шесть подушек безопасности, АБС, ESP, помощь при трогании на подъеме и контроль при спуске с горы. По части техники машина не будет отличаться от базовой трехдверной версии. Новинка будет оснащаться полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с.(крутящий момент 134 Нм). Двигатель будет работать с пятиступенчатой механической коробкой или гидромеханическим «автоматом». Постоянный привод — задний, а полный — подключаемый с понижающей передачей.

Продажи новой модели стартуют в Индии в мае 2023 года.

11 января Suzuki представила на выставке AutoExpo-2023, которая проходит в Индии, новый концептуальный электрический кроссовер Suzuki eVX. Технических подробностей пока представлено мало. Известно, что у машины аккумулятор емкостью 60 кВт/ч, благодаря чему электрокар имеет запас хода до 550 км по индийскому ездовому циклу MIDC. Другие характеристики концепта, в том числе мощность силовой установки, в Suzuki раскрывать пока не стали.

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