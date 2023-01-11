Suzuki провела мировую премьеру электрокроссовера eVX

Компания Suzuki представила на выставке Auto Expo 2023, которая проходит в Индии, новый концептуальный электрический кроссовер Suzuki eVX. Запас хода нового электрокара составляет 550 км, сообщила 11 января пресс-служба компании.

Согласно релизу производителя, новый Suzuki eVX сочетает в себе полноприводное шасси и современную электроплатформу. Специалисты компании считают, что внешний вид нового электровнедорожника eVX сразу указывает на то, что перед вами внедорожник Suzuki.

«Я рад представить eVX, наш первый глобальный электромобиль. В Suzuki Group решение проблемы глобального потепления является приоритетной задачей. Мы продвигаем ряд мер по снижению выбросов парниковых газов. Suzuki продолжит поставлять ценные продукты нашим клиентам по всему миру, оптимизируя их с учетом образа жизни и стиля вождения разных людей», — заявил журналистам президент Suzuki.

Технических подробностей пока представлено мало. Известно, что длина машина составляет 4300 мм. Она питается от аккумулятора емкостью 60 кВт·ч и имеет запас хода до 550 км по индийскому ездовому циклу MIDC. Другие характеристики концепта, в том числе мощность силовой установки, в Suzuki раскрывать не стали.

20 декабря был сфотографирован на дорогах в Индии новый пятидверный вездеход Suzuki Jimny. Новая версия машины на 300 мм длиннее, чем стандартная трехдверная версия. Длина машины составляет примерно 3950 мм, а колесная база — 2550 мм. У автомобиля оригинальные цельноштампованные панели крыши, порогов и задних крыльев. Кроме того, собственными являются все боковые двери — не только задние, но и передние. Новинка будет комплектоваться полуторалитровым бензиновым мотором K15B мощностью 102 л.с.