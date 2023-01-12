Путин сменил постпреда при ЮНЕСКО

Александр Кузнецов освобожден от обязанностей постоянного представителя России при ЮНЕСКО. На его должность назначен Ринат Аляутдинов, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 12 января.

«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Аляутдинов занимал пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД России.

Александр Кузнецов же был назначен на должность постпреда при ЮНЕСКО в сентябре 2016 года. До него, с 2009 года, пост занимала Элеонора Митрофанова.

В конце декабря прошлого года Кузнецов рассказывал, что в ЮНЕСКО заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, и поэтому изоляции РФ в организации не случилось. Он отметил, что антироссийская кампания западных стран вызвала скорее обратный эффект.

В сентябре 2022 года 48 стран устроили демарш России на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико.

По словам посла России в Мексике Виктора Коронелли, среди выступивших против Москвы стран были государства Евросоюза и Восточной Европы. В то же время представители нескольких делегаций по итогам конференции поддержали и одобрили работу российской делегации.

В мае ЮНЕСКО исключила возможность лишения России статуса государства — члена организации, пока она также является и членом ООН.