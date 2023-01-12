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Путин сменил постпреда при ЮНЕСКО

Ринат Аляутдинов назначен новым постпредом РФ при ЮНЕСКО
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Фото: tadviser.ru
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Александр Кузнецов освобожден от обязанностей постоянного представителя России при ЮНЕСКО. На его должность назначен Ринат Аляутдинов, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 12 января.

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«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Аляутдинов занимал пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД России.

Александр Кузнецов же был назначен на должность постпреда при ЮНЕСКО в сентябре 2016 года. До него, с 2009 года, пост занимала Элеонора Митрофанова.

В конце декабря прошлого года Кузнецов рассказывал, что в ЮНЕСКО заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, и поэтому изоляции РФ в организации не случилось. Он отметил, что антироссийская кампания западных стран вызвала скорее обратный эффект.

В сентябре 2022 года 48 стран устроили демарш России на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико.

По словам посла России в Мексике Виктора Коронелли, среди выступивших против Москвы стран были государства Евросоюза и Восточной Европы. В то же время представители нескольких делегаций по итогам конференции поддержали и одобрили работу российской делегации.

В мае ЮНЕСКО исключила возможность лишения России статуса государства — члена организации, пока она также является и членом ООН.

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