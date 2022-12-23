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Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО

Постпред Кузнецов: многие страны ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией
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Фото: UNESCO
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В ЮНЕСКО заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, и поэтому изоляции РФ в организации не случилось. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, выразил постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов в интервью «РИА Новости».

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«Более двух третей стран — членов ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества на основе ее традиционного мандата и не участвуют в антироссийских санкциях. Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось», ― пояснил Кузнецов.

Он отметил, что антироссийская кампания западных стран вызвала скорее обратный эффект.

«Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации», ― пояснил он.

Ранее, 16 декабря, эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, вводимые против Москвы санкции и ограничения смогли замедлить ее развитие, но и в то же время ударили сильнее всего по тем, кто эти же санкции и ввел.

В конце ноября постпредство России направило ноту в секретариат ЮНЕСКО после того, как Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии организации.

30 сентября 48 стран устроили демарш России на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. По словам посла России в Мексике Виктора Коронелли, среди выступивших против Москвы стран были государства Евросоюза и Восточной Европы.

В то же время представители нескольких делегаций по итогам конференции поддержали и одобрили работу российской делегации.

В мае ЮНЕСКО исключила возможность лишения России статуса государства — члена организации, пока она также является и членом ООН.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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