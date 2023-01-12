Российские военные изобрели новый способ обнаружения украинской артиллерии в зоне спецоперации. Для этого необходимо всего несколько смартфонов, сообщается 12 января в последнем номере журнала «Арсенал Отечества».

Поясняется, что военные используют несколько телефонов со специальными приложениями, которые засекают звуки выстрелов вражеской артиллерии.

«Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении 3-6 км от линии боевого соприкосновения и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме», — уточняется в материале.

После этого информацию передают на центральный планшет, который, в свою очередь, с помощью приложения «ЗвукЦентр» устанавливает точное расположение техники и отправляет ее координаты военным.

При этом способ не гарантирует безошибочную точность, однако, имея приблизительное понимание местонахождения украинской артиллерии, на места отправляют беспилотники для окончательной разведки.

4 января стало известно, что на Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше этих дронов.

Беспилотники, которые Москва использует в зоне проведения специальной военной операции (СВО), являются относительно несложными устройствами и довольно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их поражения в небе, стоит намного дороже

В середине декабря прошлого года газета Daily Mail указала на то, что российские дроны-камикадзе быстро истощат запасы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot после их поставки на Украину, а обслуживание американских комплексов обходится слишком дорого.

Полковник запаса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, чьи слова привела газета, отметил, что «выстрелить ракетой за $1 млн по беспилотнику стоимостью $50 тыс. — проигрышное предложение».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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