В Иране заявили о готовности упросить получение виз для туристов из РФ

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз для российских туристов. Об этом в интервью «Известиям» 12 января рассказал посол республики в Москве Казем Джалали.

По его словам, количество поездок российских туристов в Иран в 2022 году выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м. При этом дипломат добавил, что эти показатели еще не соответствуют возможностям двух стран.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим, мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — заявил Джалали.

Развитие туризма между РФ и Ираном создает основу для углубления всесторонних отношений, дает гражданам возможность познакомиться со странами, а также обеспечивает условия для демонстрации реалий в объективном и прямом формате, отметил посол.

«Поэтому развитие туризма — предмет внимания посольства, а также внутригосударственных институтов в Иране и России», — заключил дипломат.

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