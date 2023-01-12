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Эксперт рассказала о правах работников при опоздании из-за непогоды

Эксперт сервиса «Работа.ру» рассказала, как избежать штрафов за опоздание из-за непогоды
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Если работник опоздал на работу из-за непогоды, то привлечь его к дисциплинарной ответственности нельзя, однако работодатель вправе запросить письменное объяснение. Об этом в среду, 11 января, рассказала «Известиям» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

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«Руководителю необходимо оценить, на самом ли деле работник не имел возможности добраться вовремя до рабочего места, какая обстановка была с транспортом, какие попытки предпринимал подчиненный. Немаловажную роль будет играть тот факт, предупредил ли работник о нештатной ситуации, которая помешала ему приехать на работу вовремя или вообще не добраться до нее», — сказала Санина.

Если причина опоздания или неявки на работу будет неуважительная, то работнику может грозить замечание, выговор или даже увольнение. Кроме того, указала эксперт, время отсутствия на рабочем месте работодатель вправе не оплачивать.

Чтобы избежать этого, представитель «Работа.ру» рекомендует обязательно предупреждать об экстренных ситуациях. Сначала устно, а затем письменно, написав объяснительную на имя руководителя. Если у работника есть документы, которые могут подтвердить уважительный характер произошедшей ситуации, то их следует приложить к объяснительной.

В случае если работника наказали за опоздание и он считает действия руководителя неправомерными, он может обратиться в Государственную инспекцию труда, добавила эксперт.

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование и установил взаимосвязь между переработками, задержками на работе и заработной платой. Так, выяснилось, что среди тех, кто получает зарплату до 30 тыс. рублей, большинство (81%) опаздывает только из-за непредвиденных обстоятельств. Среди тех, кто получает от 75 до 100 тыс. рублей, таких 66%. А у получающих более 100 тыс. рублей — 60%.

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