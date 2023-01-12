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В российские города в выходные придет потепление
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В российские города в выходные придет потепление

Метеорологи: в российские города в выходные придет долгожданное потепление
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В предстоящие выходные в российские города придет долгожданное потепление, рассказал «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

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Так, утром 14 января москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха составит порядка –2 градуса, а скорость ветра — 3,1 м/с. В воскресенье, 15 января, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет –2 градуса.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду утром в субботу, 14 января, увидят южные города — Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж. Теплее всего будет в Ростове-на-Дону.

В сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске и Екатеринбурге — всё так же будут заморозки. Холоднее всего — в Уфе, Красноярске, Омске и Новосибирске, в этих городах среднесуточная температура достигнет –16 градусов.

11 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с 10 января в Москве начнется постепенное потепление. Она отметила, что антициклон, который принес в столицу холодную погоду с аномалией отрицательной температуры, постепенно отступает.

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