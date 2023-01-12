В российские города в выходные придет потепление
В предстоящие выходные в российские города придет долгожданное потепление, рассказал «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.
Так, утром 14 января москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха составит порядка –2 градуса, а скорость ветра — 3,1 м/с. В воскресенье, 15 января, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет –2 градуса.
Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду утром в субботу, 14 января, увидят южные города — Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж. Теплее всего будет в Ростове-на-Дону.
В сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске и Екатеринбурге — всё так же будут заморозки. Холоднее всего — в Уфе, Красноярске, Омске и Новосибирске, в этих городах среднесуточная температура достигнет –16 градусов.
11 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.
Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с 10 января в Москве начнется постепенное потепление. Она отметила, что антициклон, который принес в столицу холодную погоду с аномалией отрицательной температуры, постепенно отступает.