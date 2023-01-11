Вильфанд предрек потепление в Москве с 13 января

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы, 13 января.

«Облачность уже появится с пятницы. Даже небольшой снежок прогнозируется. Ночью, я говорю о четверге, минус 10–14 [градусов]. Днем — минус 10 градусов. В пятницу температура уже приблизится к своим нормальным значениям», — рассказал метеоролог в беседе с «Известиями».

Текущую зиму синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима, и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.

10 января Вильфанд предупредил москвичей о метелях и порывах ветра до 15 м/с в среду, 11 января. Он отметил, что усиление ветра произойдет на фоне смены режима погоды из-за столкновения воздушных масс с разным характером. По его словам, между тем, уже в четверг, 12 января, будет преимущественно без осадков, отмечает телеканал «360».

Как отмечает REGNUM, 13 января, в городе потеплеет до -1…-6 градусов, что будет соответствовать климатической норме.

Также 10 января в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня четверга, 12 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал +1… +2 градуса с 15 января. По его словам, неделя в Москве будет более прохладнее, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января, отмечает НСН.

Ранее о грядущем потеплении в столичном регионе в конце недели предупреждала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура может подняться до 0 градусов.

В беседе с «Москвой 24» синоптик указала на то, что днем в среду будет около -8 градусов. В ночь на четверг, согласно прогнозам, ожидается -7...-12 градусов, днем — до -5...-10 градусов, пишет RT.