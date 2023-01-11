Реклама
Прямой эфир
Мир
Ведущий Fox News Карлсон заявил о замалчивании СМИ реального положения дел на Украине
Общество
Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Происшествия
«Зеленый рынок» загорелся в Хасавюрте на площади 300 кв. м
Мир
Сенатор Пушков рассказал о ловушке для Запада из-за военной поддержки Украины
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила «Градом» позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Происшествия
Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Армия
Командир расчета ТОС-1 «Солнцепек» рассказал о секрете эффективности орудия
Сюжет:

Вильфанд предрек потепление в Москве с 13 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы, 13 января.

«Облачность уже появится с пятницы. Даже небольшой снежок прогнозируется. Ночью, я говорю о четверге, минус 10–14 [градусов]. Днем — минус 10 градусов. В пятницу температура уже приблизится к своим нормальным значениям», — рассказал метеоролог в беседе с «Известиями».

Текущую зиму синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима, и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.

10 января Вильфанд предупредил москвичей о метелях и порывах ветра до 15 м/с в среду, 11 января. Он отметил, что усиление ветра произойдет на фоне смены режима погоды из-за столкновения воздушных масс с разным характером. По его словам, между тем, уже в четверг, 12 января, будет преимущественно без осадков, отмечает телеканал «360».

Как отмечает REGNUM, 13 января, в городе потеплеет до -1…-6 градусов, что будет соответствовать климатической норме.

Также 10 января в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня четверга, 12 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал +1… +2 градуса с 15 января. По его словам, неделя в Москве будет более прохладнее, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января, отмечает НСН.

Ранее о грядущем потеплении в столичном регионе в конце недели предупреждала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура может подняться до 0 градусов.

В беседе с «Москвой 24» синоптик указала на то, что днем в среду будет около -8 градусов. В ночь на четверг, согласно прогнозам, ожидается -7...-12 градусов, днем — до -5...-10 градусов, пишет RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023