Москвичам спрогнозировали кардинальное изменение погоды к концу недели

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 9 января, рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

«Характер погоды на неделе изменится кардинально. Если в начале недели погода еще морозная и дневная температура сегодня будет порядка –14…–15 градусов, что ниже нормы на 6 градусов, то в последующие дни произойдет постепенное повышение температуры воздуха», — отметила она.

По словам эксперта, существенных осадков не ожидается, но местами будет небольшой снег, который все же не скажется на высоте снежного покрова.

12 января минимальная температура в Москве составит –7…–9 градусов, по области — до 12 градусов мороза. Дневная температура составит –6...–8 градусов, по области — –5…–10 градусов.

«К концу недели, то есть к выходным, температура подрастет — ночью –3...–8 градусов, дневная — –1…–6 градусов, то есть уже чуть выше климатической нормы. Не исключено, что 15-го числа температура днем приблизится к 0 градусам и будут небольшие осадки, не исключен мокрый снежок», — заключила Позднякова.

Ранее, 9 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в Старый Новый год ожидает мягкая погода: в ночь на 14 января ожидается –2… –5 градусов.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что морозы в Московской области и Москве начнут отступать уже со вторника, 10 января.