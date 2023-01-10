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Вильфанд предупредил москвичей о метели 11 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В среду, 11 января, в Москве ожидаются метели и порывы ветра до 15 м/с. Таким прогнозом поделился с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра — даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков», — рассказал Вильфанд 10 января.

Собеседник уточнил, что 10 и 11 января порывы ветра в столице будут достигать 15 м/с. По его словам, это произойдет на фоне смены режима погоды из-за столкновения воздушных масс с разным характером.

Накануне, 9 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что жителей Москвы к концу недели ожидает потепление. По ее словам, температура может подняться до 0 градусов.

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