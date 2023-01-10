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Синоптик предрекла потепление в Москве к середине недели

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в столичном регионе к середине недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Московском регионе в ближайшую неделю.

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В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 9 января, специалист рассказала, что во вторник в столице ожидается –11…–13 градусов. В последующие дни будет наблюдаться рост температур как в ночные, так и в дневные часы. В ночь на 11 января в Москве температура воздуха составит около –10…–12 градусов. Днем ожидается около –8 градусов.

Позднякова отметила, что в ночь на четверг, 12 января, в столице ожидается от –7 до –12 градусов, днем температура воздуха составит –5…–10 градусов, пишет RT.

В беседе с «Известиями» синоптик отмечала, что к выходным столбики термометров покажут в ночное время –3…–8 градусов, в дневное — от –1 до –6 градусов, то есть чуть выше климатической нормы. Она также не исключила, что 15 января температура днем приблизится к 0 градусов, пройдут небольшие осадки, не исключен мокрый снег.

Также 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал потепление в Москве с 10 января. По его словам, к концу первой рабочей недели температура воздуха может достигать уже и –4 градусов, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает «Ридус», пик похолодания в Москве и Подмосковье пришелся на рождественскую ночь на 7 января, когда столбики термометров в столице опустились до –23,4 градуса, а по области местами до –29 градусов.

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