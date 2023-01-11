Савельев заявил о загруженности дальневосточных портов России на 97%

Морские терминалы Дальнего Востока загружены на 97%. Об этом 11 января сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

Тыловые терминалы, по словам Савельева, загружены на 70%.

«На рейде в ожидании выгрузки более 10 тыс. контейнеров, из них 8 тыс. контейнеров на линейных судах и 2,2 тыс. контейнеров на трамповых судах. В направлении порта двигаются суда с 19 тыс. контейнеров», — сказал он.

Также, как отметил Савельев, количество контейнерных поездов с полувагонами с Дальнего Востока в феврале 2023 года планируется увеличить до пяти пар в сутки.

В июне вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что в текущем году правительство намерено расширить меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке.

В мае глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке работает лучшая в стране система льгот и преференций для бизнеса, которыми уже воспользовались более 3,1 тыс. российских компаний, реализующих промышленные и инфраструктурные проекты объемом 7,4 трлн рублей.