Путин поручил отработать детали программы развития новых регионов

Президент России Владимир Путин 11 января поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий.

«Правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов Федерации», — сказал Путин на совещании с членами правительства России.

Также Путин указал, что сложная ситуация в новых регионах России — не повод откладывать решение проблем их жителей.

«Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», — отметил глава государства.

Он добавил, что новые регионы России нужно также подключить к реализации нацпроектов.

В ноябре Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав России. До этого с 23 по 27 сентября там прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав Российской Федерации признаются российскими гражданами.

В Конституционном суде России поясняли, что переходный период, в течение которого власти должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.