Метеоролог назвала причину потепления до нуля градусов в Москве к 15 января

Причина потепления, ожидающего жителей Московского региона к воскресенью, связана со смещением антициклона. Об этом главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в среду, 11 января.

«Антициклон медленно смещается на восток, к Уралу. А вместе с ним и морозы», — рассказала метеоролог в беседе с сайтом kp.ru.

По данным специалиста, жителей столицы может ожидать потепление до нуля градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В ночь на 14 января, на старый Новый год, в городе ожидаются снег и легкий мороз. Дневная температура воздуха составит от одного до трех градусов мороза.

Отмечается, что среднесуточная температура окажется выше климатической нормы, пишет REGNUM.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.

Накануне Позднякова рассказала, что с 10 января в Москве начнется постепенное потепление. Она отметила, что антициклон, который принес в столицу холодную погоду с аномалией отрицательной температуры, постепенно отступает, передает RT.

Текущую зиму синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима, и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.