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Захарова прокомментировала желание властей Приштины увековечить память нациста

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение властей Приштины в непризнанном Косово увековечить память нациста времен Второй мировой войны Джафера Девы. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале в среду, 11 января.

Захарова указала на то, что власти Косово именно во время обострения ситуации между Приштиной и Белградом готовы потратить €300 тыс. на реставрацию здания, где Дева жил во времена немецкой оккупации Югославии.

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По ее словам, подобные провокации происходят с молчаливого согласия Евросоюза и США.

Официальный представитель МИДа отметила, что лидеры некоторых европейских стран, такие как президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти, поощряемые Западом, давно зарекомендовали себя как приверженцы нацисткой идеологии.

«Ведь все эти Курти, Зеленские, любители поорать «Слава Украине!», «Жыве Беларусь!» только для виду оспаривают, что они неонацисты. Думаю, не за горами тот час, когда они скажут: «Да, мы нацисты, но что вы нам сделаете, если нас спонсирует ЕС, а оружие поставляют США», — написала Захарова.

Ранее, 26 декабря, Захарова назвала принятый на Украине закон о нацменьшинствах сегрегацией и проявлением нацизма. От лица российского МИДа Захарова выделила, что положения закона, касающиеся этнических русских на время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены, ограничивают практически все их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, участие в международной деятельности.

Она подчеркнула, что именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне.

До этого, в начале ноября, Захарова уличила власти Латвии в поддержке нацизма и фашизма. Она раскритиковала латвийское руководство после заявления посла страны Мариса Риекстиньша, который сказал, что снос памятников — это «продолжение той войны, которая была в середине прошлого века, — борьба с фашизмом». По словам Захаровой, из этой фразы следует вывод о том, что «латвийские власти уже официально выступают за нацизм и фашизм».

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