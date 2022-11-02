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Захарова уличила латвийские власти в поддержке нацизма и фашизма

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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Латвии после заявления посла страны Мариса Риекстиньша о сносе памятников советским воинам-освободителям. Свое мнение она опубликовала в Telegram-канале в среду, 2 ноября.

Захарова высказалась о выступлении посла, который сказал, что снос памятников — это «продолжение той войны, которая была в середине прошлого века, — борьба с фашизмом».

«Мы таких символов у себя держать не будем. Потому что мы против этой войны», — привела слова посла официальный представитель МИД РФ.

Разрушители памяти: Рига сносит монументы освободителям от нацизма
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Она отметила, что из этой фразы следует вывод о том, что «латвийские власти уже официально выступают за нацизм и фашизм».

«Мы, конечно, давно догадывались — и по факельным шествиям, и по чествованию ветеранов СС, и исходя из человеконенавистнических высказываний рижского режима, — но настолько откровенно такие логические цепочки озвучены впервые», — написала Захарова.

Ранее, в ночь на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Объект был признан латвийскими властями «прославляющим тоталитарные режимы». Известно, что в ночь сноса у мемориала собрались протестующие. По меньшей мере 37 человек были задержаны.

29 октября в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», расположенного рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

До этого, 25 августа, в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы. Снос памятника начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбы из пруда, окружающего памятник, будут скормлены животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках ликвидации мемориала.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

Президент России Владимир Путин назвал глумлением над историей снос памятников советским воинам.

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