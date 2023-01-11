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Интерьер нового кроссовера Сhery TJ-1 впервые показали на фото

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Фото: Chery
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В Сети появились первые фото интерьера нового китайского кроссовера Chery TJ-1. Об этом 10 января сообщило издание «Китайские автомобили».

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Издание предположило, что машина в будущем станет частью модельного ряда бренда Omoda, а следовательно, такой автомобиль может появится в обозримом будущем и в России, так как марка официально представлена в РФ.

Салон нового кроссовера для китайского автомобиля выглядит довольно нетипично. Эксперты отметили, что, если бы не руль от модели Omoda С5 с логотипом Chery, было бы сложно догадаться, что перед нами автомобиль из Китая.

В салоне установлены комфортные сиденья с боковой поддержкой и кожаной отделкой светло-бежевого цвета, есть небольшая цифровая приборная панель и новая ручка переключения передач. В салоне расположен большой экран на центральной консоли, выполненный в портретной ориентации.

По предварительным данным, вместе с вышеупомянутым TJ-1 на китайском рынке уже во второй половине 2023 года появится модификация, которая будет относиться к линейке Сhery Tiggo. Эксперты предположили, что такую машину снабдят на выбор двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 л.

10 января сало известно, что компания Chery, в которую входит суббренд Jetour, представила в Китае новинку — внедорожник T-1. У новой машины будет три версии, включая гибридную. Для Jetour T-1 заявлены два исполнения: пятиместное и семиместное, а вот модификаций будет три. Базовой выступит вариант с бензиновым двухлитровым мотором, который будет работать с семиступенчатым «роботом». T-1 появится в продаже в III квартале 2023 года. Не исключено, что модель может появиться и в России.

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